В МИД Белоруссии ответили на "советы" Зеленского по урегулированию ситуации

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что республика ожидает от Украины поддержки и понимания, но не "заезженных советов", сообщает RT.

"В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы", – отметил дипломат.

Глаз также отметил, что результат политических экспериментов в новейшей истории Украины "уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности".

По словам представителя МИД Белоруссии, у украинских властей "еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует назначить повторные выборы с иностранными наблюдателями, чтобы успокоить протестующих.