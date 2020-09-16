Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную оппозиционером Светланой Тихановской гарантию безопасности Александру Лукашенко, назвал последнего легитимным президентом республики. Об этом сообщает "Газета.ру".
Речь идет о гарантии в случае, если действующий президент добровольно уйдет в отставку.
"Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности, он всегда в стране, а в остальном – это внутреннее дело Белоруссии", – высказался Песков.
Отмечается, что лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко "может не беспокоиться о своей судьбе и свободе", если добровольно сложит свои полномочия.
Накануне действующий президент допустил, что он, вероятно, превысил срок работы на занимаемой должности, однако выразил мнение, что сейчас только он может защитить белорусов. Именно поэтому он не отдаст власть, так как его не для этого избрали. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась в девяностые.
Ранее во время выступления на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в организации считают президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а Лукашенко нелегитимным президентом страны.
Боррель отметил, что в ЕС не поддерживают задержания нескольких тысяч протестующих и применение полицией силы в республике. Он подчеркнул тот факт, что по решению ЕС, принятому накануне на встрече глав МИД стран сообщества, в кратчайшие сроки будут приняты санкции против Белоруссии.
Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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