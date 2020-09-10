Лукашенко заявил, что не отдаст власть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не планирует отдавать власть, так как его не для этого избрали. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", – заявил белорусский лидер при представлении Андрея Шведа в должности генпрокурора.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась в девяностые.

"Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко допустил, что он, вероятно, превысил срок работы на занимаемой должности, однако выразил мнение, что сейчас только он может защитить белорусов.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В выходные пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала о задержании более 100 человек в результате акций протеста. Они проходили 6 сентября в разных городах Белоруссии.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток.