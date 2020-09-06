Более ста человек задержали в ходе акций протестов в Белоруссии

Фото: AP Photo

Более 100 человек задержали в результате очередной акции протеста в Белоруссии, задержания продолжаются, сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Количество задержанных в ходе акций протестов составляет более 100 человек. Несанкционированные акции протеста не закончены, следовательно, задержания продолжаются", – отметила она.

Чемоданова также заявила, что не располагает информацией, использовали ли сотрудники правоохранительных органов слезоточивый газ. По ее словам, в МВД проверят сообщения о том, что неизвестные с дубинками разбили витрину кафе в Минске при задержании людей.

Акции протеста под названием "Марш единства" проходят в воскресенье, 6 сентября, в разных городах Белоруссии. В Минске десятки тысяч человек подошли к Дворцу независимости – резиденци Александра Лукашенко.

К настоящему времени протестующие практически разошлись.

Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.