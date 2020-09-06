В Литве заявили о подрыве доверия к ЕС из-за позиции по Белоруссии

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Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств", – отметил он.

Линкявичус призвал помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо" и пообещал Минску более тесное сотрудничество с ЕС, если власти проведут ряд реформ.

Ранее СМИ сообщили, что из-за позиции Германии, Франции и Италии президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза.

В этих странах считают, что включение Лукашенко в черный список грозит полным прекращением диалога с Минском. За введение ограничений выступали страны Балтии и Польша.