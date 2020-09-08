Лукашенко допустил, что "немного пересидел" – корреспондент

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что он, вероятно, превысил срок работы на занимаемой должности, однако считает, что сейчас только он может "защитить" белорусов. Слова Лукашенко процитировал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с президентом.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", – привел слова белорусского лидера журналист.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.