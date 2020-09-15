Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко нелегитимным президентом Украины

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель случайно назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. Оговорку он сделал во время выступления на сессии Европарламента, передает ТАСС.
"Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины", – высказался Боррель.
Сразу после этого он поправил свое предложение, услышав смешки в зале.
"Конечно, Белоруссии. Безусловно, Белоруссии, о чем я только думал", – добавил он.
Кроме этого, Боррель отметил, что в ЕС не поддерживают задержания нескольких тысяч протестующих и применение полицией силы в республике. Он подчеркнул тот факт, что по решению ЕС, принятому накануне на встрече глав МИД стран сообщества, в кратчайшие сроки будут приняты санкции против Белоруссии. Боррель также высказался о необходимости проведения в стране повторных выборов под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ.
На сессии также поднимался вопрос о черном списке, который подготовил ЕС. В него вошли порядка 40 белорусских чиновников, за исключением самого Александра Лукашенко. Однако точное время утверждения данного списка Боррель озвучить не смог, поскольку санкции против Белоруссии пока блокирует Кипр, который требует от ЕС введения ограничений против Турции, ведущей добычу газа в экономической зоне острова.
По вопросу Белоруссии высказались и другие европейские политики. Так, некоторые из них предложили признать Светлану Тихановскую президентом республики, другие призвали начать международное расследование преступлений Лукашенко, еще часть выступила за введение санкций ЕС против российских журналистов, которые якобы распространяли пропаганду Лукашенко через российские телеканалы.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что не отдаст власть, так как его не для этого избрали. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась в девяностые.
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