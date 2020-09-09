Лукашенко заявил об отсутствии дестабилизации в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии дестабилизации в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тут, как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому вот ответ на мой вопрос: никакой дестабилизации в стране нет, и знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было", – сказал Лукашенко.

Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В выходные пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала о задержании более 100 человек в результате акций протеста. Они проходили 6 сентября в разных городах Белоруссии.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы.

