Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии – СМИ

Фото: Depositphotos/paulgrecaud

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Как пишет Bloomberg, это произошло из-за позиции ЕС по конфликту с Турцией.

По данным издания, страна добивается введения санкций против турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче газа в экономической зоне Кипра.

При этом островное государство является единственным, кто выступил против рестрикций в отношении Минска. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты.

Лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус ранее заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор.