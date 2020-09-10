Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии – СМИ

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Фото: Depositphotos/paulgrecaud
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Как пишет Bloomberg, это произошло из-за позиции ЕС по конфликту с Турцией.
По данным издания, страна добивается введения санкций против турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче газа в экономической зоне Кипра.
При этом островное государство является единственным, кто выступил против рестрикций в отношении Минска. Для этого необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты.
Лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус ранее заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор.
Евросоюз задумался о введении санкций против Белоруссии
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