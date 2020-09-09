США предупредили о дополнительных санкциях в отношении Белоруссии

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США рассматривают возможность введения новых ограничительных мер против Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео, комментируя задержание члена координационного совета Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости.

"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии", – говорится в заявлении.

Также Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Колесникову "похитили" и пытались выдворить на Украину вместе с другими оппозиционерами.

Ранее появилась информация об исчезновении Колесниковой. В СМИ сообщали, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщили, что не располагают информацией по поводу этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Кремль не обладает информацией о местонахождении Марии Колесниковой. Он отметил, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.

Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехали на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.

