Колесникова и еще два члена белорусского совета оппозиции выехали на Украину

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще двое его членов Антон Родненков и Иван Кравцов уехали на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя погранкомитета РБ Антона Бычковского.
Он сообщил, что они прошли оформление в пункте пропуска "Александровка". После этого Колесникова, Кравцов и Родненков уехали в сторону Украины.
Ранее сообщалось о якобы похищении Колесниковой. В СМИ появилась информация о том, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске.
В МВД Белоруссии, минской милиции и Комитете госконтроля сообщали, что не располагают информацией о задержании Колесниковой.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 сентября. Это связано с результатами президентских выборов, которые демонстрантами расцениваются как не соответствующие действительности. Согласно им, 80,1% голосов получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
Пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова сообщила, что ситуация с протестами в стране контролируется. Она отметила, что в некоторых городах Белоруссии проходят несанкционированные акции оппозиции.
Лукашенко накануне подчеркнул, что главной задачей и проблемой для властей страны является стабильность экономики. Он отметил, что от ее положения все зависит и в случае негативных тенденций в этой сфере "не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране".
В МВД Белоруссии сообщили о задержании 633 участников воскресных акций протеста
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