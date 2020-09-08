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Политика

09:01

Колесникова и еще два члена белорусского совета оппозиции выехали на Украину

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще двое его членов Антон Родненков и Иван Кравцов уехали на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя погранкомитета РБ Антона Бычковского.

Он сообщил, что они прошли оформление в пункте пропуска "Александровка". После этого Колесникова, Кравцов и Родненков уехали в сторону Украины.

Ранее сообщалось о якобы похищении Колесниковой. В СМИ появилась информация о том, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске.

В МВД Белоруссии, минской милиции и Комитете госконтроля сообщали, что не располагают информацией о задержании Колесниковой.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 сентября. Это связано с результатами президентских выборов, которые демонстрантами расцениваются как не соответствующие действительности. Согласно им, 80,1% голосов получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова сообщила, что ситуация с протестами в стране контролируется. Она отметила, что в некоторых городах Белоруссии проходят несанкционированные акции оппозиции.

Лукашенко накануне подчеркнул, что главной задачей и проблемой для властей страны является стабильность экономики. Он отметил, что от ее положения все зависит и в случае негативных тенденций в этой сфере "не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране".

В МВД Белоруссии сообщили о задержании 633 участников воскресных акций протеста

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