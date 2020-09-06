В МВД Белоруссии назвали обстановку на протестах контролируемой

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Ситуация с протестами в Белоруссии контролируема, заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, добавив, что в некоторых городах республики проходят несанкционированные акции оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация в целом по республике контролируема, чрезвычайных происшествий не зафиксировано", – рассказала Чемоданова.

Она отметила, что милиция работает в усиленном режиме. Количество задержанных при этом растет, однако их число Чемоданова не назвала, сославшись на то, что данные постоянно обновляются.

Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. Страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы, считает президент.

