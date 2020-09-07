В Минске проверяют информацию об исчезновении оппозиционерки Колесниковой

12:05
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минская милиция проверяет информацию о якобы похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
Ранее член совета Максим Знак сообщил о том, что Колесникова перестала выходить на связь.
Некоторые белорусские СМИ пишут, что неизвестные похитили Колесникову утром 7 сентября. Отмечается, якобы возле Национального художественного музея в Минске ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь".
Накануне акции протеста под названием "Марш единства" прошли в разных городах Белоруссии. В Минске десятки тысяч человек подошли к Дворцу независимости – резиденции Александра Лукашенко. К настоящему времени протестующие практически разошлись.
Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: