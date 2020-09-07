В Минске проверяют информацию об исчезновении оппозиционерки Колесниковой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минская милиция проверяет информацию о якобы похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

Ранее член совета Максим Знак сообщил о том, что Колесникова перестала выходить на связь.

Некоторые белорусские СМИ пишут, что неизвестные похитили Колесникову утром 7 сентября. Отмечается, якобы возле Национального художественного музея в Минске ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь".

Накануне акции протеста под названием "Марш единства" прошли в разных городах Белоруссии. В Минске десятки тысяч человек подошли к Дворцу независимости – резиденции Александра Лукашенко. К настоящему времени протестующие практически разошлись.

Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.