Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой Белоруссии

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Стабильность экономики является главной задачей и проблемой для властей Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. Свою обеспокоенность лидер высказал в ходе совещания с членами Совета безопасности страны.

"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", – отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Россия будет готова рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии. Данный вопрос уже обсуждался неоднократно.

Лукашенко заявлял, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы.

