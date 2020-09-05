Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой Белоруссии

15:23
Фото: ТАСС/ANDREI STASEVICH/POOL/EPA
Стабильность экономики является главной задачей и проблемой для властей Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. Свою обеспокоенность лидер высказал в ходе совещания с членами Совета безопасности страны.
"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", – отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Россия будет готова рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии. Данный вопрос уже обсуждался неоднократно.
Лукашенко заявлял, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток. По его словам, страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, а более зрелые государства опасаются конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы.
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