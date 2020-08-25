Минфин РФ сможет рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

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Россия будет готова рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, рефинансирование сегментов госдолга республики неоднократно обсуждалось раньше.

"Это вопрос абсолютно экономический, поэтому, если такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, это предмет переговоров", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

В апреле 2019 года Минфин РФ согласился обсудить предоставление Белоруссии кредита примерно на 630 миллионов долларов. В Минске сказали, что договоренности были достигнуты, однако итоговый документ стороны не подписали.

В октябре министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что республика не будет запрашивать у РФ государственный кредит на 600 миллионов долларов, поскольку в нем больше нет необходимости. Он отметил, что Минск не видит в России источник финансирования, поэтому никаких переговоров и запросов по этому поводу ожидать не следует. Песков тогда уточнил, что российско-белорусские контакты в сфере кредитования продолжаются.

В июне 2020-го президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна должна быть независимой экономически. Он объяснил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе, а проблему зависимости от рынка одной страны нужно решить окончательно. Лидер государства обратил внимание, что Белоруссия не может даже от России зависеть на 50–55 процентов.