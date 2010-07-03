Белоруссия получит от России кредит на 600 миллионов долларов

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия выдаст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщает РИА Новости.

Кроме того, до конца апреля страна может получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов.

Ранее Александр Лукашенко посетовал на то, что страна потеряла 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году.

Этот маневр предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу.