Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства заявил, что страна должна быть независимой в экономическом плане.

По его словам, экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе, а "проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно".

"Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55 процентов. Мы должны диверсифицировать рынки", – приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

В этой связи он указал на необходимость "серьезных подвижек" в развитии экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья и поиске новых рынков.

Глава республики заключил, что этот вопрос не смогло решить предыдущее правительство, поэтому оно было отправлено в отставку, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее Лукашенко подписал указ об отставке правительства. Пост премьер-министра занял бывший председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.