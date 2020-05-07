Съемочную группу Первого канала выслали из Белоруссии

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МИД Белоруссии лишил аккредитации и выслал съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране, сообщает News.ru.

Как сообщил телеканал "Беларусь 1", Минск "готов и на более жесткие меры". В эфире также указали, что "как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно – например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете – семь штук".

Первый канал подтвердил лишение аккредитации и высылку корреспондента и оператора из Белоруссии. "Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", – сказали в пресс-службе российского телеканала. В посольстве РФ в Минске заявили, что в курсе этой истории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в "предвзятом" освещении ситуации с коронавирусом в республике. Глава МИД республики Владимир Макей также выразил мнение, что "никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам".

3 мая Лукашенко заявил, что парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен. Кроме того, он пригласил глав других государств приехать в Минск.

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом превысило 18 тысяч, однако там карантин не введен. Аналогичная политика действует в Швеции, где количество заболевших составляет более 23 тысяч человек.