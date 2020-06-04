Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, до настоящего времени занимавшего пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает RT.

Накануне белорусский лидер подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.

Лукашенко также сообщил, что революции при смене состава правительства республики не будет.

Ранее Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

Состав правительства под руководством премьер-министра Сергея Румаса проработал чуть больше двух лет – с 18 августа 2018 года.