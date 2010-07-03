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Политика

13:00

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

политика за рубежом

Фото: minfin.gov.by

Белоруссия не будет запрашивать у России государственный кредит на 600 миллионов долларов, поскольку в нем больше нет потребности. Такое заявление сделал министр финансов республики Максим Ермолович.

По его словам, Минск не рассматривает Россию в качестве источника финансирования, никаких переговоров и запросов российской стороне по этому вопросу ожидать не следует.

Министр подчеркнул, что Белоруссия полностью обеспечена источниками финансирования в 2019 году и уже есть "четкое понимание" по источникам пополнения государственного бюджета в будущем году. "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министерство финансов России согласилось рассмотреть вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на сумму около 630 миллионов долларов. Позднее в Минске заявили о достижении соответствующих договоренностей. Однако итоговый документ так и не был подписан.

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