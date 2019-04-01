Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Россияне высказались против объединения РФ и Белоруссии, но призвали поддерживать добрососедские отношения между странами. Такое мнение выразили 48% участников опроса ВЦИОМ, сообщает газета "Известия".
При этом 30% опрошенных охарактеризовали нынешние отношения России и Белоруссии как нормальные и спокойные. Еще 22% назвали их дружественными, а 15% − хорошими и добрососедскими. Кроме того, 9% респондентов отметили напряжение между двумя государствами, а 1% − враждебность.
"Данные опроса напомнили известную пословицу: "Дружба дружбой, а табачок врозь", − считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, хотя жители России хорошо относятся к братскому народу, "реализация идеи объединения государств вызывает настороженность". Мамонов пояснил, что многие задаются вопросом, как повлияет объединение на российскую экономику.
В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
1 апреля 2019 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 600 миллионов долларов на погашение текущего долга. При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна потеряла 3,4 миллиарда долларов после реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.
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