МЧС предупредило о возможном подтоплении села Токма в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В ближайшие дни подъем уровня воды в реке Непа на севере Иркутской области выше критического уровня угрожает подтоплением села Токма. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Согласно данным ведомства, 1 мая в районе села Токма зафиксировано повышение уровня воды в реке Непе. Сейчас он достиг отметки 559 сантиметров при критической – 590 сантиметров. Также 2 и 3 мая ожидается повышение уровня воды до отметок 570–630 сантиметров, возможно подтопление пониженных участков местности, говорится в публикации.

Пункты временного размещения приведены в готовность, на месте дежурят сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. При необходимости для эвакуации местных жителей будет задействована авиация, добавили в региональном ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что вода в реке Тобой вблизи Кургана опустилась ниже опасной отметки. Уровень воды в реке составляет 843 сантиметра, что на 7 сантиметров ниже отметки "опасное явление".