NYT: свыше 170 редких изданий книг русских классиков украли из библиотек Европы

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Около 170 редких изданий книг русских писателей были украдены из библиотек Европы. Об этом со ссылкой на данные Европола сообщает The New York Times.

Отмечается, что похищения произошли за последние два года, в первую очередь похищались издания Александра Пушкина, в том числе и прижизненные. В материале указано, что часть похищенных изданий впоследствии была продана на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, что сделало их возвращение в Европу почти невозможным.

Расследование по данному делу получило название "Операция Пушкин", его координируют французы. Согласно данным спецслужб, к кражам причастны лица, являющиеся родственниками писателя. На данный момент по делу задержаны девять граждан Грузии.

Известно, что пропавшие экземпляры заменялись высококачественными копиями.

Ранее сообщалось, что грабители похитили ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома бывшего главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже. По данным СМИ, злоумышленники украли двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Экс-министр в момент ограбления дома не находился.