Суд Москвы приговорил мужчину к 9,5 года колонии за нападение с молотком и кражу 18 млн

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Чертановский районный суд Москвы приговорил мужчину к 9,5 года строгого режима за избиение человека молотком и хищение 18 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Подчеркивается, что обвиняемый в составе группы лиц напал на потерпевшего мужчину и нанес ему не менее 10 ударов строительным молотком. Затем он похитил сумку потерпевшего, где были деньги на покупку квартиры.

"После чего соучастники скрылись с места преступления на автомобиле", – подчеркнули в пресс-службе.

Обвиняемого признали виновным по статье 162 УК РФ ("Разбой в целях хищения чужого имущества с применением опасного для жизни и здоровья насилия").

Ранее полицейские задержали 26-летнего мужчину за то, что он пытался забрать деньги из касс двух кальянных. Задержанный зашел в кальянную на Ладожской улице и потребовал отдать деньги из кассы, угрожая пистолетом. Однако кассиры не поверили ему.

Далее он повторил аналогичную попытку в другом заведении. Однако и в этот раз у него не получилось ограбить кассу. Свой поступок он объяснил воздействием алкоголя.

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