Полиция задержала мужчину за попытку ограбления двух кальянных в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские задержали 26-летнего мужчину в Басманном районе Москвы за то, что он пытался забрать деньги из касс двух кальянных. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении указано, что задержанный зашел в кальянную на Ладожской улице и потребовал отдать деньги из кассы, угрожая пистолетом. Поведение мужчины не испугало сотрудников, тогда он сказал, что пошутил, и вышел из заведения, отметило ведомство.

По данным прокуратуры, после этого молодой человек пошел в другую кальянную, расположенную в этом же здании, и попытался таким же способом ограбить кассу. Однако у него это снова не получилось, добавили там.

Действия задержанного квалифицировали по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре. Свой поступок мужчина объяснил воздействием алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вооруженный двуствольным ружьем мужчина ворвался в банк, подошел к одной из сотрудниц и потребовал выдать все наличные деньги. Как указали СМИ, женщина ему отказала, после чего грабитель начал нервничать. Затем он выстрелил в потолок и скрылся.

В ходе случившегося никто не пострадал, материальный ущерб также не нанесен. Злоумышленника уже разыскивают правоохранители.

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