Мужчину задержали после нападения на комиссионный магазин в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину задержали в столице после вооруженного налета на комиссионный магазин, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленник в маске, перчатках и капюшоне зашел в помещение магазина на Митинской улице и подошел к стойке администратора, заявив, что это ограбление. Затем он начал угрожать сотрудникам пистолетом и перцовым баллончиком, требуя отдать два ноутбука и денежные средства.

Сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, это заметил фигурант и убежал. Для конспирации он переодел свою красную куртку на менее заметную, которую заранее взял с собой, и направился домой.

После задержания злоумышленник рассказал, что сдал в этот комиссионный магазин ноутбук своей девушки и компьютер, принадлежащий маме. Когда собственницы потребовали вещи обратно, он решил совершить ограбление, поскольку денег у него не было.

Мужчине предъявили обвинение по факту разбоя. С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершение этого преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что драгоценности на 3,1 миллиона рублей украли из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной.

Преступники проникли в ее квартиру на 2-й Черногрязской улице и украли золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier. Как утверждает Трошина, кражу мог совершить кто-то из рабочих или прислуги. Полиция начала проверку.

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