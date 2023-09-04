МВД опубликовало видео с моментом ограбления квартиры актрисы Рутберг

МВД опубликовало видео с камеры наблюдения, благодаря которым удалось установить личность мужчины, ограбившего квартиру народной артистки РФ Юлии Рутберг в Москве. Соответствующие кадры ведомство разместило у себя в телеграм-канале

На видео заметно, как мужчина в маске, темных очках и с капюшоном вводит код на домофоне, а потом заходит в подъезд и вызывает лифт. Спустя время он выходит из подъезда.

По информации МВД, задержан 37-летний мужчина, который украл из квартиры актрисы на Смоленской-Сенной площади примерно 2,5 миллиона рублей.

После произошедшего на мужчину завели уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Днем ранее СМИ писали, что полиция организовала проверку по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. По предварительным данным, злоумышленники украли несколько миллионов рублей. За помощью обратился сын актрисы.

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади. Сама артистка подтвердила задержание подозреваемого. Вместе с этим она опровергла заявления о том, что ее домработница причастна к воровству. По словам актрисы, она не знает всех деталей происшествия, так как находилась на гастролях в Иркутске.

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