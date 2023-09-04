04 сентября, 16:44Происшествия
МВД опубликовало видео с моментом ограбления квартиры актрисы Рутберг
На видео заметно, как мужчина в маске, темных очках и с капюшоном вводит код на домофоне, а потом заходит в подъезд и вызывает лифт. Спустя время он выходит из подъезда.
По информации МВД, задержан 37-летний мужчина, который украл из квартиры актрисы на Смоленской-Сенной площади примерно 2,5 миллиона рублей.
После произошедшего на мужчину завели уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Днем ранее СМИ писали, что полиция организовала проверку по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. По предварительным данным, злоумышленники украли несколько миллионов рублей. За помощью обратился сын актрисы.
Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади. Сама артистка подтвердила задержание подозреваемого. Вместе с этим она опровергла заявления о том, что ее домработница причастна к воровству. По словам актрисы, она не знает всех деталей происшествия, так как находилась на гастролях в Иркутске.
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