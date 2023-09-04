Актриса Рутберг подтвердила задержание подозреваемого в ограблении ее квартиры

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Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении квартиры российской актрисы Юлии Рутберг. Информацию об этом подтвердила сама артистка, сообщает телеканал "360".

Вместе с этим она опровергла заявления о том, что ее домработница причастна к воровству. По словам актрисы, она не знает всех деталей происшествия, так как находилась на гастролях в Иркутске.

"Да ну, это бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь. Сейчас ничего не могу сказать", – подчеркнула она.

Днем ранее СМИ писали, что полиция организовала проверку по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. По предварительным данным, злоумышленники украли несколько миллионов рублей. За помощью обратился сын актрисы.

4 сентября в прессе сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в проникновении в квартиру на Смоленской-Сенной площади. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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