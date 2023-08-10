Злоумышленники обокрали бутик Hermes в Италии на 90 тысяч евро

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Бутик премиального бренда Hermes обокрали в Милане, из него вынесли четыре сумки на сумму 90 тысяч евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Сотрудники бутика обнаружили, что сумка Birkin Himalaya стоимостью 50 тысяч евро, которая хранилась в подсобном помещении, не соответствовала указанному серийному номеру на упаковке. Вместо нее в коробке находился более дешевый экземпляр. Позже выяснилось, что аналогичная подмена произошла еще в трех контейнерах.

Работники бренда обратились к карабинерам, чтобы изучить записи с камер видеонаблюдения. В бутике подчеркнули, что характер преступления указывает на спланированные действия профессионала. Как предположили сотрудники Hermes, злоумышленник хорошо знаком с модельным рядом Birkin и процессом хранения и регистрации изделий в торговой точке.

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