"Московский патруль": в Москве задержан авантюрист, заказавший смартфоны на ложные имена

В Москве задержали 23-летнего авантюриста, который заказал дорогостоящие смартфоны на вымышленные имена, а потом якобы отказался от товара.

Правоохранители установили, что злоумышленник, являясь сотрудником пункта выдачи заказов, под вымышленными именами осуществлял заказ партии мобильных телефонов через интернет. Когда товар был доставлен, он заменил 23 телефона на недорогие предметы. При этом он сообщил поставщику, что заказчики от товара отказались и продукция подлежит возврату.

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