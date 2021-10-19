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Москва 24

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Происшествия

00:06

Пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Пензе

происшествия ДТП регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем в Пензе. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Авария произошла на перекрестке улиц Ростовская и Терновского в понедельник, 18 октября, около 21:00.

"Пациентка скорой помощи 1954 года рождения скончалась на месте ДТП. Причина ее смерти устанавливается", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи проехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автомобилем Nissan на юге Москвы. ДТП произошло на улице Генерала Белова. Информации о пострадавших не поступало.

До этого авария с участием машины скорой помощи произошла в Тирасполе. Карета скорой помощи выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сообщалось, что спецсигналы были включены, но водитель не убедился, что его пропускают.

В итоге в автомобиль скорой помощи врезался внедорожник. От удара машина подлетела, перевернулась и рухнула на легковушку. Ее пассажир получил травмы.

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