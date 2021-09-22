В Тирасполе произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Тирасполе произошла серьезная авария с участием машины скорой помощи. Она выехала на перекресток на красный свет светофора. Спецсигналы были включены, но водитель не убедился, что его пропускают. В итоге в скорую врезался внедорожник. От удара машина подлетела, перевернулась и рухнула на легковушку. Ее пассажир получил травмы.

В Гусь-Хрустальном водитель намерено перекрыл скорым въезд на территорию больницы. Ему якобы не понравилось, что его самого не пропустили за шлагбаум. При этом прав на это у него не было: за КПП пускают только скорые и служебный транспорт. В итоге из медицинских машин собралась очередь, охранники вызвали ГИБДД. И только инспекторы смогли заставить водителя разблокировать проезд. В итоге его оштрафовали на 2 000 рублей.

В Сочи на туристической тропе обнаружили семью медведей. Их заметили отдыхающие с подъемника. И местные, и туристы неоднократно жаловались, что последние два года все чаще можно встретить диких животных в людных местах. Случаев уже десятки. Со стороны это наблюдать интересно, но очень опасно, говорят эксперты. Несколько человек после таких встреч погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.