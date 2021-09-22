В Тирасполе произошло ДТП с участием машины скорой помощи

16:45
В Тирасполе произошла серьезная авария с участием машины скорой помощи. Она выехала на перекресток на красный свет светофора. Спецсигналы были включены, но водитель не убедился, что его пропускают. В итоге в скорую врезался внедорожник. От удара машина подлетела, перевернулась и рухнула на легковушку. Ее пассажир получил травмы.
В Гусь-Хрустальном водитель намерено перекрыл скорым въезд на территорию больницы. Ему якобы не понравилось, что его самого не пропустили за шлагбаум. При этом прав на это у него не было: за КПП пускают только скорые и служебный транспорт. В итоге из медицинских машин собралась очередь, охранники вызвали ГИБДД. И только инспекторы смогли заставить водителя разблокировать проезд. В итоге его оштрафовали на 2 000 рублей.
В Сочи на туристической тропе обнаружили семью медведей. Их заметили отдыхающие с подъемника. И местные, и туристы неоднократно жаловались, что последние два года все чаще можно встретить диких животных в людных местах. Случаев уже десятки. Со стороны это наблюдать интересно, но очень опасно, говорят эксперты. Несколько человек после таких встреч погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: