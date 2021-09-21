Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

18:13
Фото: depositphotos/kalinovsky
На 59-м километре Калужского шоссе в ТиНАО произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Hyundai и КамАЗ, а также легковой машины ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Porter из-за несоблюдения дистанции прибегнул к экстренному торможению, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом, после чего Hyundai Porter отбросило на попутно двигавшийся автомобиль ВАЗ. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир КамАЗа и водитель Hyundai Porter. Всех пострадавших госпитализировали с незначительными травмами", – рассказали представители ведомства.
На данный момент все обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Тамбовской области. В результате столкновения микроавтобуса Hyundai H1 и автомобиля Honda Accord погибли две женщины и 20-летний молодой человек.
Непогода осложнила трафик на дорогах столицы
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