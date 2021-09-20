В массовой аварии в ТиНАО пострадали три человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В аварии с тремя автомобилями на Варшавском шоссе в ТиНАО пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Три транспортных средства столкнулись на Варшавском шоссе. По предварительной информации, пострадали три человека", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что против водителя, который насмерть сбил девушку в центре Москвы, возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемый приехал в столицу из Витебска.