Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на МКАД

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Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовой автомобиль и легковая машина столкнулись на внешней стороне 25-го километра МКАД. Об этом в ночь на понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
"На внешней стороне <...> МКАД произошло столкновение грузового и легкового автомобиля", – говорится в сообщении столичного Дептранса в телеграм-канале.
Информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта в районе аварии не затруднено.
Накануне один человек погиб и пятеро получили ранения в результате аварии на МКАД в районе Бесединского шоссе. По предварительным данным, водитель бензовоза DAF совершил наезд на "КамАЗ", затем грузовик по инерции наехал на рабочих, которые расчищали проезжую часть после проведения там дорожных работ.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы 60-летняя женщина скончалась в результате наезда водителя автомобиля каршеринга. Авария произошла накануне вечером на дублере Варшавского шоссе. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном для перехода месте, до регулируемого пешеходного перехода было примерно 60 метров.
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