Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате ДТП с бензовозом на МКАД

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Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате аварии на МКАД. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. ДТП произошло в районе Бесединского шоссе.

Уточняется, что водитель бензовоза DAF совершил наезд на "КамАЗ", затем грузовик по инерции наехал на рабочих, которые расчищали проезжую часть после проведения там дорожных работ.

"В результате ДТП водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте, пять пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения", – говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы 60-летняя женщина скончалась в результате наезда водителя автомобиля каршеринга. Авария произошла накануне вечером на дублере Варшавского шоссе. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном для перехода месте, до регулируемого пешеходного перехода было примерно 60 метров.