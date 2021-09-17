ДТП с участием грузовиков произошло на 22-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовики столкнулись на МКАД в районе поселения Развилка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 22-го км МКАД в районе поселения Развилка столкнулись грузовики в среднем ряду", – указали в ведомстве.

По информации Дептранса, на участке в 4 километра затруднено движение. Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.

В пятницу, 17 сентября, на внутренней стороне МКАД был перекрыт съезд на Рублево-Успенское шоссе. Здесь перевернулся грузовик, в результате чего потребовалось вмешательство оперативных служб города.