Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области

Пять человек, в том числе один ребенок, стали жертвами ДТП в Воронежской области. Авария произошла в ночь на пятницу, 17 сентября. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: стоящих автомобилей "Вольво" и "Форд Фьюжн", а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля. <...> По предварительной информации, среди погибших ребенок в возрасте 6–7 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Р-298. Также известно, что пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и "КамАЗа" в Калужской области. По данным прокуратуры, погибли пассажир и водитель автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Трагедия произошла в районе населенного пункта Гусево.

До этого женщина и двое детей в возрасте 12 и 14 лет погибли в результате аварии с пятью легковыми автомобилями и КамАЗом в Адыгее.

ДТП произошло на 25-м километре федеральной трассы "Краснодар – Верхнебаканский". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.