Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

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Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области
Пять человек, в том числе один ребенок, стали жертвами ДТП в Воронежской области. Авария произошла в ночь на пятницу, 17 сентября. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: стоящих автомобилей "Вольво" и "Форд Фьюжн", а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля. <...> По предварительной информации, среди погибших ребенок в возрасте 6–7 лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла на автодороге Р-298. Также известно, что пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и "КамАЗа" в Калужской области. По данным прокуратуры, погибли пассажир и водитель автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Трагедия произошла в районе населенного пункта Гусево.
До этого женщина и двое детей в возрасте 12 и 14 лет погибли в результате аварии с пятью легковыми автомобилями и КамАЗом в Адыгее.
ДТП произошло на 25-м километре федеральной трассы "Краснодар – Верхнебаканский". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
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