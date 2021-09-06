Двое детей и женщина погибли в ДТП с шестью автомобилями в Адыгее

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщина и двое детей в возрасте 12 и 14 лет погибли в результате аварии с пятью легковыми автомобилями и КамАЗом в Адыгее. Об этом в ночь на понедельник, 6 сентября, со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Черноморье" сообщает ТАСС.
Уточняется, что ДТП произошло на 25-м километре федеральной трассы "Краснодар – Верхнебаканский". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
"В результате столкновения легковой автомобиль откинуло обратно на свою полосу движения, где произошло столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем двое детей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области на 621-м километре дороги М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля и автобус, в результате чего пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка.
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