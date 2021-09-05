Три человека погибли в ДТП на федеральной автодороге в Якутии

Фото: гибдд.рф

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП на федеральной трассе Лена в Якутии. Об этом сообщается на сайте республиканской ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла на 372-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Ipsum превысил скорость и, не сумев справиться с управлением, наехал на металлическое ограждение.

"Транспортное средство съехало с дорожного полотна и опрокинулось. В результате аварии погибли три человека, еще трое доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ДТП с участием автобуса и тремя автомобилями произошло на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали шесть человек.