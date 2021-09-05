Назван самый опасный вид общественного транспорта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Самым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, а самые тяжелые аварии случаются на загородных маршрутах. Об этом рассказали эксперты компании "Росгосстрах", передает РИА Новости.
"Микроавтобусы – самый опасный вид пассажирского транспорта, <...>. Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью", – говорится в сообщении.
Среди наиболее встречающихся травм эксперты назвали ушибы мягких тканей, переломы ребер, сотрясения головного мозга.
По словам специалистов, более тяжелые травмы и смерть пассажиров на загородных маршрутах обусловлены тем, что скорость движения такого вида транспорта выше, чаще происходят съезды и опрокидывания.
Также отмечается, что в этом году к страховщикам поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей. Кроме того, было 19 обращений от пассажиров пригородных маршрутов, 11 из них связаны с гибелью.
Ранее сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом под Ивановом пострадали 10 человек, пять из которых дети. Согласно предварительным данным, водитель маршрутки выскочил на встречную полосу, так как не справился с управлением.
До этого микроавтобус с пассажирами перевернулся в Тамбовской области. Один человек погиб, девять пострадали.
В середине августа девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье.
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