Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Тамбовской области

03:01 (обновлено 17.08.2021 05:09)
Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
В Тамбовской области в результате ДТП перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу. Движение на автодороге не перекрыто. Розлива топлива нет.
Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье.
До этого семь человек пострадали в ДТП в Кемеровской области. С магистрали съехал и перевернулся микроавтобус, направляющийся из Красноярска в Новосибирск. В салоне находились восемь человек. Авария произошла в районе 66-го километра автодороги Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево.
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