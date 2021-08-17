Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Тамбовской области в результате ДТП перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу. Движение на автодороге не перекрыто. Розлива топлива нет.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье.

До этого семь человек пострадали в ДТП в Кемеровской области. С магистрали съехал и перевернулся микроавтобус, направляющийся из Красноярска в Новосибирск. В салоне находились восемь человек. Авария произошла в районе 66-го километра автодороги Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево.