Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

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В Ставрополе маршрутка сбила пешехода и врезалась в дерево, в результате происшествия пострадали девять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

Информация о происшествии поступила в ведомство в 12:48 по московскому времени.

"Пытаясь уйти от столкновения, транспорт врезался в дерево. На данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам – пострадали восемь человек, в том числе и водитель маршрутки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в маршрутке находились 13 человек. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.

Ранее рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова автобус № 111 с пассажирами въехал в мачту городского освещения, два человека пострадали. Один из пострадавших отказался от госпитализации.