Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Кузбассе

07:54
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
В Кемеровской области микроавтобус съехал с магистрали и перевернулся. В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace <...> не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось", – говорится в сообщении.
Уточняется, что микроавтобус направлялся из Красноярска в Новосибирск. В салоне находились восемь человек. ДТП произошло в районе 66-го километра автодороги Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В середине июля дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Краснодарском крае. Три человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет, погибли.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где он столкнулся с фурой.
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