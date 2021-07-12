Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Кубани

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Три человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 14 лет, погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика недалеко от Армавира в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где он столкнулся с фурой.
"Volkswagen Crafter, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volvo с прицепом, после чего от последнего отлетело колесо, которое повредило автомобиль ВАЗ 217030", – говорится в сообщении.
В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело. Известно, что он работал нелегально.
Ранее стало стало известно, что в результате ДТП в Сочи опрокинулся автобус. Пострадали 12 человек. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. Генеральный директор перевозчика сообщил, что транспортное средство находится в исправном техническом состоянии, с тормозами все в порядке. Отмечается, что авария могла быть вызвана тем, что водитель не справился с управлением.
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