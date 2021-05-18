Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус с работниками-вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае. Об этом информирует краевое управление ГИБДД УМВД России.

Как передает РИА Новости, авария случилась на 84-м километре дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын. ДТП произошло в 3:35 по местному времени.

"В автобусе заказного маршрута марки Higer ехали 20 работников-вахтовиков", – сообщили в ведомстве.

По данным ГИБДД, водитель отвлекся на сотовый телефон и потерял управление. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали два человека. Они обратились за медицинской помощью.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края столкнулись легковой автомобиль Honda Civic Ferio и "Газель". В результате случившегося погибли пять человек.