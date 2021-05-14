Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

19:48
Фото: телеграм-канал RU_CHP
Пострадавшая из-за наезда автомобиля на группу пешеходов в Екатеринбурге умерла от полученных травм спустя несколько дней после ДТП. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"В связи со смертью потерпевшей и получением результатов медицинского освидетельствования, показавшего, что лихач был в неадекватном состоянии, статью переквалифицировали на пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("ДТП, повлекшее смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения")", – говорится в сообщении.
Результат медосвидетельствования показал, что в крови водителя не было алкоголя, однако, согласно данным следующего анализа, у него присутствовал иной вид опьянения.
14 мая подозреваемому было предъявлено официальное обвинение. Он задержан на 48 часов.
Авария произошла 11 мая в центре Екатеринбурга. Столкнулись два автомобиля, один из которых двигался на красный свет.
В Екатеринбурге водитель въехал в толпу пешеходов
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