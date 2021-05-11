Машину отбросило на пешеходов после ДТП в центре Екатеринбурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение городской ГИБДД.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Ленина возле дома № 48. По предварительным данным, одна машина двигалась на красный сигнал светофора. Кроме того, в результате ДТП пострадали пять взрослых и двое детей.

На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту аварии с участием легковушки и микроавтобуса, которая произошла на трассе в Курганской области.

Известно, что погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пострадавших на данный момент находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них в медицинское учреждение Кургана.