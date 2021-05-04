Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"ДТП произошло в районе 67-го километра внутренней стороны МКАД", – говорится в сообщении.
Как уточняется, движение транспорта в районе аварии было затруднено на один километр, однако в настоящий момент оно восстановлено.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в мачту освещения на западе столицы. В результате аварии водитель машины погиб.