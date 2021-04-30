Бетономешалка опрокинулась на проезжую часть на ТТК

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Третьем транспортном кольце (ТТК) бетономешалка перевернулась на бок в результате ДТП в районе съезда с Волгоградского проспекта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На ТТК в районе съезда с Волгоградского проспекта произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого бетономешалка опрокинулась на проезжую часть. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве на улице Марьинский Парк автомобиль перевернулся на бок. О пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.